По разным оценкам, только Париж может отправить около 10 000 военнослужащих.

Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет об ориентировочном количестве от 25 000 до 30 000 военнослужащих.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post. Отмечается, что эти войска, если их таки отправят в Украину, не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы к "демонстрации силы", если российская армия возобновит боевые действия.

При этом издание отмечает, что войска могут быть поддержаны "большим количеством сил из-за пределов Украины" в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться.

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Франция же осуществила более продвинутое военное планирование. По разным оценкам, Париж может отправить около 10 000 военнослужащих, "хотя другие европейские союзники пока что испытывают большее беспокойство или сталкиваются с ограниченными возможностями своих вооруженных сил", сказали два собеседника журналистов.

"Европейские сторонники Украины борются за роль в переговорах по прекращению конфликта, из которых они были исключены, даже несмотря на то, что эти переговоры могут изменить ландшафт безопасности на континенте. Перспектива ввода войск в Украину набирает обороты среди европейских лидеров, поскольку администрация Трампа быстро движется к прямым переговорам с Москвой, и ожидается, что американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии во вторник", – говорится в материале.

Соединенные Штаты исключают возможность отправки своего контингента на территорию Украины. Однако, как говорят европейские чиновники, у Трампа не исключают перспективы поддержки европейских сил, которые могут войти на украинскую территорию.

Отправка иностранных войск в Украину

Эстония готова отправить своих военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии вместе с другими партнерами, заявил министр иностранных дел страны Маркус Цахкна.

Кроме того, не исключает отправку своих военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента и Швеция.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить войска в Украину, если это будет необходимо для обеспечения гарантий безопасности. По его словам, Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности.

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