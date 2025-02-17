Украина хочет гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что удалось сильно продвинуться в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины на тот случай, если будут прекращены боевые действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

В частности, у президента спросили, есть ли какие-то детали после заявлений Великобритании и Швеции о готовности отправить в Украину войска.

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"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента. Я считаю, что есть страны, которые скептики, и они могут оставаться... Но я вижу, что вопрос контингента, в вопросе европейской армии в целом, может иметь такой первый шаг - то, что я сказал о Вооруженных силах Европы... Первый шаг - это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины. Я считаю, что это первая платформа для будущего создания такой силы - Вооруженных сил Европы, такой армии, которая в небе, на воде, на суше, с дронами на искусственном интеллекте и т.д. - будет способна наносить ответ в случае наступления, неспровоцированной России", - подчеркнул Зеленский.

Он считает, что "сегодня есть живая площадка, не бумажные договоренности, не разговоры, кто в чем мешает, какой альянс какому - не разговоры, что в этом недальновидность".

"А конкретно, я говорю о конкретном примере - вот есть Украина, вот есть россияне - мы можем создать платформу сильных стран, только тех кто хочет. Это очень важно. Не тех, кого мы заставляем, а тех, кто хочет", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина хочет гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе. Речь идет о ПВО, самолетах, кораблях.

Как рассказал Зеленский, он сказал европейским партнерам, что военный контингент не обязательно должен состоять из военных из всех стран.

"Например, ПВО, Петриоты, которые могут дать сегодня только Соединенные Штаты Америки. Это не наступление. Но, это - защита, которая не менее важна. Для нас, это гарантии безопасности? - Да! То есть, вопрос в системах. Готовы ли нам дать те 10-20 систем, которые точно закроют небо", - заявил Зеленский.

В этой связи, он добавил, что должны говорить военные, сколько нужно систем, чтобы четко закрыть на 100% украинскую территорию.

"Так же, как мы говорим о море и о безопасности, важно услышать голос Соединенных Штатов. Я европейцев услышал. Несколько стран уже готовы", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский озвучил новые потери Украины в войне. По его словам, сейчас известно о десятках тысяч пропавших без вести солдат, которые могут быть мертвыми или находиться в российском плену.

Кроме того, Зеленский объяснил, каким должно быть соглашение с США о недрах. "В принципе, я думаю, что ничего нового в этом соглашении, в этом направлении или желании такое соглашение иметь - ничего нового для мира нет. И соответствующие договоренности были в то или иное время. Можно почитать историю, посмотреть на план Маршалла и Вторую мировую войну и т.д.", - сказал Зеленский.

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