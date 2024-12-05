По словам Сийярто, Венгрия будет активно помогать Трампу, чтобы он добился своих целей.

После инаугурации Дональда Трампа на пост президента США полномасштабная война в Украине начнет приближаться к своему завершению. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Híradó.

"Завершение войны в Украине еще никогда не казалось таким близким, но опасность эскалации сильнее, чем когда-либо из-за нынешнего руководства США", - цитирует издание дипломата.

Отмечается, что глава МИД Венгрии отправился в Вашингтон для консультации с назначенным американским советником по национальной безопасности Майком Вальцем. По итогам встречи венгерский дипломат отметил, что Трамп и его команда больше заинтересованы в завершении войны в Украине, чем нынешняя администрация президента США Джо Байдена.

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"Разве не совпадение, что в американской президентской избирательной кампании война, ее прекращение или продолжение была одним из важнейших вопросов, и в то время как Дональд Трамп ясно говорил, что хочет положить ей конец, Камала Харрис высказалась за продолжение войны", - сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия будет активно помогать республиканцу, чтобы он добился своих целей.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", - заверил глава МИД Венгрии.

Если же Трамп не сможет завершить войну в Украине по своему плану, то "опасность эскалации будет расти с каждым днем", подчеркнул Сийярто.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что украинская делегация прибыла в США для проведения переговоров на высоком уровне с администрацией президента Дональда Трампа о прекращении войны. Отмечается, что Украина пытается разрешить разногласия по вопросу урегулирования войны с РФ еще до вступления республиканца в должность.

Кроме того, российский олигарх Константин Малофеев поссорился с советником нового американского лидера по Украине Китом Келлогом из-за мирного плана Трампа по завершению войны. Малофеев заявил, что президент РФ Владимир Путин имеет условия для того, чтобы начать говорить с Трампом о мире в Украине.

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