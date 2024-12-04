Малофеев заявил, что Путин имеет условия для того, чтобы начать говорить с Трампом о мире в Украине.

Российский олигарх Константин Малофеев заявил, что Россия отклонит "мирный план" избранного президента США Дональда Трампа. Советник нового американского лидера по Украине Кит Келлог ответил в эфире Fox News.

"Кэллог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмем этот план и скажем ему, чтобы пошел нафиг, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира", - сказал Малофеев.

Кроме того, олигарх подчеркнул, что Трамп может положить конец войне, если отменит решение об использовании оружия большой дальности и устранит с Зеленского должности президента Украины. По мнению Малофеева, только при этом условий Путин согласится встретиться с ним и "обсудить все вопросы мировой повестки на самом высоком уровне".

Ответ Кэллога не заставил себя ждать:

"Лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки".

Мирный план Трампа - ожидания и слухи

Как писал УНИАН, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ даже без возвращения оккупированных Россией территорий. Но только при условии, что Украину немедленно примут в НАТО, чтобы предотвратить новое нападение России.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что западные союзники ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы отталкиваться от этого в вопросах приглашения Украины в НАТО.

"Мирный план" Дональда Трампа по завершению войны приобретает все более конкретные о чертания . Как пишет Reuters, один из бывших сотрудников службы национальной безопасности Трампа сказал, что есть три основных предложения: план спецпредставителя по вопросам Украины Кейта Келлога, план вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых нюансах, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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