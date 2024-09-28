Власти Штатов рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинской стороне добиться успеха в противостоянии с россиянами, отметил госсекретарь.

План победы Украины в войне против РФ, который украинский лидер Владимир Зеленский представил руководству США, изучает администрация президента Штатов Джо Байдена.

Такой информацией поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходило заседание Генеральной ассамблеи ООН и где происходила часть встреч Зеленского представителями руководства США, пишет "Голос Америки".

У Блинкена спросили, позволят ли украинской стороне в будущем бить по российским военным объектам, которые находятся в глубине РФ, западным оружием, и он сказал, что Штаты изучают детали плана победы и рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам добиться успеха:

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"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы сделать, - если нужно, - дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха".

По его словам, американский президент Джо Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины". "Он также стремится убедиться, что они имеют то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", - подчеркнул госсекретарь.

Важные новости о визите Зеленского в США - что сообщалось

Украинская сторона разработала план победы над Россией. Президент Владимир Зеленский представил его Джо Байдену и кандидату на пост главы Штатов Дональду Трампу. Издание The Wall Street Journal писало, что американские чиновники не впечатлены украинским планом победы.

Ранее лидер Украины рассказал, что в документе есть четыре основных пункта и один, который будет нужен после войны. По его словам, в плане говорится, в том числе о безопасности и геополитическом положении Украины. СМИ писали, что Зеленский отправляется в США, чтобы получить разрешение на удары вглубь РФ западным оружием.

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