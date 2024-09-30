Андрей Ермак объяснил, почему украинцам раскроют не все пункты плана победы / коллаж с фото УНИАН

План победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе представил президенту США Джо Байдену, раскроют украинцам, но частично.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в эфире информационного марафона. "Это план президента (Зеленского), и безусловно, как он пообещал, после презентации президенту Соединенных Штатов и партнерам, я думаю, что план будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что есть части - такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - сообщил Ермак.

Он отметил, что все то, что становится публичным, слышат не только в Украине, но еще и это слышит враг:

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"Некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но, вы знаете, реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил".

Он отметил, что украинцы поймут потребность нераскрытия некоторых частей плана победы.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, действующему президенту Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам других стран, которые посещали Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины объяснил американским лидерам каждый пункт плана победы. Теперь ожидается работа, "чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение". График плана победы рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.

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