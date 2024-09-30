План победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе представил президенту США Джо Байдену, раскроют украинцам, но частично.
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в эфире информационного марафона. "Это план президента (Зеленского), и безусловно, как он пообещал, после презентации президенту Соединенных Штатов и партнерам, я думаю, что план будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что есть части - такие очень чувствительные, они являются закрытыми", - сообщил Ермак.
Он отметил, что все то, что становится публичным, слышат не только в Украине, но еще и это слышит враг:
"Некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но, вы знаете, реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил".
Он отметил, что украинцы поймут потребность нераскрытия некоторых частей плана победы.
Важные новости Украины - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, действующему президенту Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам других стран, которые посещали Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.
Президент Украины объяснил американским лидерам каждый пункт плана победы. Теперь ожидается работа, "чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение". График плана победы рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.
12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.