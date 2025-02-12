По его мнению, речь идет о необходимости снижения цен на энергоносители и более эффективном применении энергетических санкций против РФ.

Министр обороны США Пит Хегсет объяснил, как заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе.

В частности, по его словам, с целью дальнейшего развития эффективной дипломатии и снижения цен на энергоносители, которые финансируют российскую военную машину, президент Трамп расширяет разработку и производство горючих полезных ископаемых и поощряет другие государства делать то же самое.

Видео дня

"Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применение энергетических санкций поможет посадить Россию за стол переговоров", - убежден глава Пентагона.

Также он сказал, что сохранение европейской безопасности должно быть обязательством европейских членов НАТО. Хегсет подчеркнул:

"В рамках этого Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины. Члены этой контактной группы должны использовать момент".

Он сказал, что это означает обеспечение большим объемами поставок снарядов и техники, расширение промышленной базы и откровенное донесение понимания до граждан того уровня опасности, с которой сталкивается Европа.

Как подчеркнул глава Пентагона, недостаточно тратить на оборону только 2% от ВВП, поскольку президент Трамп призвал тратить 5%.

Война в Украине - позиция Гегсета

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно сделать невозможным новое нападение Российской Федерации на Украину. Гарантии безопасности должны предусматривать развертывание европейский и неевропейских сил между Украиной и Россией, но войска США не будут принимать в этом участия. Также перспектива членства Украины в НАТО не должна быть результатом переговорного процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: