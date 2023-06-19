В Киеве Рамафосу могли убить российские ракеты, а в Москве Путин отверг его мирный план.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса увидел основания для оптимизма в вопросе достижения мира в Украине после того, как посетил Киев и Москву в составе африканской делегации. Об этом он сообщил на своем президентском сайте.

По словам Рамафосы, в обеих столицах делегация предлагала свое видение мирного урегулирования, которое заключается в призывах к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров.

"Одним из ключевых достижений Мирной миссии стал позитивный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и который дает основания для оптимизма в отношении того, что предложения будут рассмотрены", – заявил он.

Рамафоса настаивает на необходимости "заботится о жизнях людей" и "положить конец боевым действиям", чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения.

Президент ЮАР подчеркнул, что Африка "материально заинтересована" в урегулировании российско-украинского конфликта, поскольку продовольственная ситуация на континенте в значительной степени зависит от поставок зерна и удобрений из двух воюющих стран.

Рамафоса отметил, что "конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатическими средствами". Он заявил о необходимости "уважать суверенитет стран в соответствии с принципами Устава ООН", но ни разу прямо не заявил о необходимости вывода российских войск с украинской территории.

"Оба президента Зеленский и Путин договорились о дальнейших переговорах после этого первого визита. Поскольку взаимодействие с обеими сторонами и африканскими лидерами продолжается, мы надеемся, что по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров — двух важнейших предварительных условий прочного мира", – заявил Рамафоса.

Визит африканской делегации в Украину и Россию

16 июня Украину посетила делегация африканских стран в составе представителей ЮАР, Замбии, Сенегала и Египта, которые вместе с Конго и Угандой предлагают мирный план для Украины. Во время этого визита Россия осуществила ракетную атаку по Киеву и области.

17 июня африканская делегация прибыла в Россию, где встретилась с Путиным. Российский диктатор раскритиковал ключевые тезисы из "мирного плана" ЮАР, поскольку там содержался призыв к уважению границ. Владимир Зеленский тоже фактически отверг африканский план и заявил, что пока нет реальной альтернативы украинскому мирному плану, ключевым положением которого является немедленный вывод российских войск из Украины.

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