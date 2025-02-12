После трех лет войны против Украины самый тяжелый участок фронта оказался в самой России.

Самой горячей точкой российско-украинской войны сегодня является украинский плацдарм в Курской области России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение российских военнослужащих.

Так, командир российского отряда специального назначения, который, по его словам, служил на четырех фронтах на востоке Украины, считает бои на Курщине худшими.

"Это самые жестокие бои - я не видел ничего подобного за всю специальную военную операцию", - сказал российский командир с позывным "Аид", который командует отрядом из около 200 бойцов.

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Его мнение разделяют и другие российские оккупанты, которые воюют под Курском. По их убеждению, вскоре бои станут еще более кровавыми.

"Мы ожидаем Бахмут 2.0", - сказал российский командир с позывным Хадес, служащий в одном из многочисленных подразделений "Ахмат", который состоит преимущественно из остатков бывшей "Группы Вагнера".

Между тем военные аналитики, а также родственники жителей Суджи опасаются, что привычка россиян прибегать к тотальным бомбардировкам и решимость Украины удерживать Суджу угрожают городу гуманитарной катастрофой такого уровня, которой в России не было со времен российского вторжения в Чечню в 1990-х годах.

Однако NYT отмечает, что в самой Украине российское вторжение вызвало страдания гражданского населения в гораздо больших масштабах.

Паси Пароинен, военный аналитик финской исследовательской компании Black Bird Group, сказал, что российский штурм Суджи будет стоить дорого как солдатам, так и гражданским, поскольку Украина развернула в Курской области свои лучшие силы.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, северные корейцы, задействованные в боях в Курской области, изменили тактику действий. Боец 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Станислав Краснов рассказал, что теперь северокорейцы передвигаются уже меньшими группами, чем раньше. Однако они и дальше "лезут, как тараканы" на украинские позиции. И снова несут тяжелые потери.

Также мы рассказывали, что половина российских КАБов летит сейчас по Курщине. Кроме того, масштабные атаки российской армии в районе Суджи включают постоянные обстрелы из артиллерии.

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