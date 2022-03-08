Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Великобритания будет готова поддержать Польшу, если та решит передать Украине свои истребители МиГ-29.

Об этом заявил глава министерства обороны Британии Бен Уоллес, передает Голос Америки.

"Польша - одна из немногих стран, которые могли бы выполнить просьбу Украины, - сказал он. - Я думаю, что у Украины должно быть все, что она может получить, для осуществления обороны своей территории от неприкрытой российский агрессии".

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

Как сообщал УНИАН, 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине, это решение должна принимать сама Варшава. При этом она отметила, что передача американских истребителей Польше вместо советских, которые Варшава может передать Украине, займет длительное время.