Развертывание дополнительных сил в Европе президент США Джо Байден формально одобрил на прошлой неделе.

В Польшу прибыли американские истребители F-15 на фоне растущей российской угрозы в Восточной Европе.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня на авиабазу в Ласск прибыли истребители F-15, которые в рамках миссии будут поддерживать восточный фланг", - написал Блащак.

Соединенные Штаты перебросили дополнительные войска в страны-члены НАТО в Восточной Европе на фоне тревожных перемещений российских войск у границы с Украиной.

Развертывание дополнительных сил в Европе президент США Джо Байден формально одобрил на прошлой неделе.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

Россия, по подсчету Минобороны, сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч войск и продолжает перебрасывать солдат и технику до сих пор.

В то же время ЕС совместно с США и Британией работают над разработкой инструментов сдерживания аппетитов Кремля, который, угрожая боевыми действиями, требует "гарантий" невступления Украины в НАТО.

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