Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал разморозить миллиарды фунтов стерлингов, которые были получены от продажи футбольного клуба "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем. По его словам, эти средства будут направлены в Украину, передает The Telegraph.
В издании напомнили, что российский миллиардер продал свой клуб после того, как на него наложили санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Дэвид Лемми подчеркнул, что эти средства от продажи пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
"Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда - и что деньги нужно распределить, их нужно использовать", - отметил Лемми в интервью Financial Times.
В The Telegraph отметили, что около 3 млрд долларов заморожены в специальном британском трасте.
Продажа футбольного клуба "Челси" - что известно
С 2003 года футбольная команда "Челси" принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, который приобрел его за 187 млн долларов. Уже в 2022 году он продал его за около 3,2 млрд долларов из-за давления британского правительства после начала полномасштабной войны России против Украины.
Уже на тот момент клуб находился под санкциями и получил лицензию на продажу при условии, что полученные средства направят на помощь пострадавшим от войны.
Сейчас деньги заморожены на счете в британском банке и будет создан независимый фонд, который будет распределять эти средства.
Замороженные активы РФ - последние новости
Ранее в The Wall Street Journal объяснили, почему Украина не может получить замороженные активы РФ. В издании отметили, что любая страна, заморозившая российские активы, могла бы принять решение об их конфискации в пользу Украины, однако они не делают этого, ведь это может негативно повлиять на репутацию финансовых центров таких государств и вызвать отток иностранного капитала.
В то же время издание Bloomberg писало, что Европейский Союз боится последствий от конфискации российских активов. В частности, в Бельгии отметили, что со стороны России всегда могут быть приняты контрмеры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки.