По словам главы британского МИД, эти средства пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал разморозить миллиарды фунтов стерлингов, которые были получены от продажи футбольного клуба "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем. По его словам, эти средства будут направлены в Украину, передает The Telegraph.

В издании напомнили, что российский миллиардер продал свой клуб после того, как на него наложили санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дэвид Лемми подчеркнул, что эти средства от продажи пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

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"Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда - и что деньги нужно распределить, их нужно использовать", - отметил Лемми в интервью Financial Times.

В The Telegraph отметили, что около 3 млрд долларов заморожены в специальном британском трасте.

Продажа футбольного клуба "Челси" - что известно

С 2003 года футбольная команда "Челси" принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, который приобрел его за 187 млн долларов. Уже в 2022 году он продал его за около 3,2 млрд долларов из-за давления британского правительства после начала полномасштабной войны России против Украины.

Уже на тот момент клуб находился под санкциями и получил лицензию на продажу при условии, что полученные средства направят на помощь пострадавшим от войны.

Сейчас деньги заморожены на счете в британском банке и будет создан независимый фонд, который будет распределять эти средства.

Замороженные активы РФ - последние новости

Ранее в The Wall Street Journal объяснили, почему Украина не может получить замороженные активы РФ. В издании отметили, что любая страна, заморозившая российские активы, могла бы принять решение об их конфискации в пользу Украины, однако они не делают этого, ведь это может негативно повлиять на репутацию финансовых центров таких государств и вызвать отток иностранного капитала.

В то же время издание Bloomberg писало, что Европейский Союз боится последствий от конфискации российских активов. В частности, в Бельгии отметили, что со стороны России всегда могут быть приняты контрмеры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки.

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