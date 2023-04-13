О подаче заявки стало известно сегодня.

Германия одобрила заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со своих складов в Украину.

По данным издания Spiegel, федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг, после того как Польша направила официальную заявку. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. "Это правильно, что федеральное правительство не откладывало решение, а приняло его в день подачи заявки на экспорт. Украинская сторона, безусловно, будет очень довольна такой скоростью", - сказал он..

Фабер отметил, что этим правительство ФРГ продемонстировало, что способно принимать взвешенные и в то же время быстрые решения.

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"Теперь речь идет об изучении дальнейшего вклада Германии в укрепление ВВС Украины. Это может быть, например, обучение украинских пилотов или поставка западных типов самолетов", - добавил он.

МиГ-29 для Украины: что известно

Как известно, Польша первая среди стран-партнеров пообещала поставить Украине истребители.

В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что они передадут украинской армии восемь истребителей Миг-29 - четыре уже передали, еще четыре готовят к отправке.

Словакия также согласила передать Украине свои МиГ-29. Четыре уже переданы, всего они пообещали отдать 13 истребителей.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Польша подала заявку на получение разрешения Германии на поставку Украине истребителей.

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