Израильский дипломат двойственно ответил по поводу агрессии РФ в Украине.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн двойственно ответил по поводу позиции Иерусалима об российско-украинской войне. Он заявил, что у страны по этому поводу есть своя "уникальная позиция". Ранее бывший глава государства Нафтали Беннет отметился скандальным заявлением о Зеленском и Путине.

Чиновник указал, что страна "осуждает российскую агрессию", но в то же время имеет свои национальные интересы, которые нельзя игнорировать, пишет Times of Israel.

"Мы не похожи на вашу страну (имел в виду Германию - ред.). Россия является ключевым игроком в нашем регионе, в том числе в Сирии. Поэтому я думаю, что мы делаем максимум во всех аспектах", - сказал он.

Также Коэн напомнил о своем недавнем визите в столицу Украины 16 февраля. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину за период полномасштабного вторжения РФ, который свидетельствует о поддержке Иерусалима, пишет издание.

Последние инициативы Израиля по поводу Украины

Напомним, что на данный момент Израиль активно поддерживает Украину гуманитарной помощью, однако, несмотря на все дискуссии по поводу передачи оружия Киеву, свое наступательное и защитное вооружение не поставляет из-за опасений испортить отношения с Москвой.

Однако в последнее время Иерусалим отметился разговорами о реальности такого партнерства. 1 февраля премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху намекнул, что не исключает передачу ПВО "Железный купол" Украине.

Также на прошлой неделе, 20 февраля, в Киев прибыла израильская парламентская делегация. Тогда отмечалось, что этот визит связан со стремлениями США усилить партнерство между государствами.

Ожидается, что скоро страна может поделиться с Украиной технологией "умной" системы воздушных тревог.

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