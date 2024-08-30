Путин получил гарантии, что его не арестуют в Монголии, - Bloomberg

Правитель России Владимир Путин получил гарантии, что его не задержат во время визита Монголии по ордеру Международного уголовного суда.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух информированных собеседников, знакомых с организацией визита. Это будет первый визит Путина в страну-член МУС после того, как в марте прошлого года был выдан ордер на его арест за похищение детей с оккупированных территорий Украины. Монголия, которая подписала Римский статут, регулирующий суд, обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.
"У нас нет такой проблемы", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков комментируя риски ареста Путина в Монголии.
Официальные лица президента Монголии, офиса премьер-министра и министерства иностранных дел не сразу ответили на просьбу о комментариях. Министерство иностранных дел в пятницу встретилось с представителями многочисленных иностранных посольств, чтобы объяснить визит Путина, который формально связан с 85-й годовщиной боев на Халх-Голе против японских войск в 1939 году.
"Нет риска ареста Путина. Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны", - сказал Сергей Марков, близкий к Кремлю политический консультант.
Однако ранее Путин не рисковал на такой визит. Он пропустил прошлогодний саммит в Южной Африке лидеров группировки БРИКС, в которую также входят Китай, Бразилия и Индия, после того, как принимающая страна дала понять, что ей придется выполнять ордер МУС как государство-член.
Российский лидер также решил не ехать на саммит Большой двадцатки в прошлом году в Индию, хотя она не является членом МУС. Бразилия пригласила Путина на саммит G-20, который она будет принимать в ноябре, хотя президент Луис Инасио Лула да Силва сказал, что судебные власти должны решить, арестовывать ли его.
"Государства-участники Римского статута МУС обязаны сотрудничать с судебными решениями, в частности по ордерам на арест. В случае отказа от сотрудничества судья МУС может сообщить об этом Ассамблее государств-участников, которая может принять любые меры, которые считает уместными", - говорится в заявлении представителя МУС.
Визит Путина состоится лишь через шесть месяцев после того, как первый монгольский судья, работавший в МУС, занял свою должность в суде. Президент страны Хурелсух Ухнаа приветствовал это событие как доказательство "растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене".
"Все аспекты визита были тщательно подготовлены. У нас замечательный диалог с друзьями из Монголии", - сказал Песков журналистам в пятницу.
"Путин едет в Монголию под гарантии безопасности Китая. Монголия не пойдет против Китая, даже если она не хочет воевать с США", - сказал Станислав Белковский, бывший политический советник Кремля, который сейчас является критиком правительства.
Путин едет в Монголию
Вчера стало известно, что 3 сентября кремлевский правитель прибудет в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурелсуха. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.
Как сообщал УНИАН, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.
Уже летом стало известно, что Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Москва настаивала на его участии, однако власти ЮАР не знали, что делать в ситуации, когда они обязаны арестовать своего гостя.