Российский диктатор прилетел в страну с официальным визитом 2 сентября.

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Об этом сообщают российские пропагандисты и администрация президента Монголии.

Известно, что страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина, однако в Москве не беспокоились об опасности задержания. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у России с Монголией "нет проблем", связанных с решениями МУС.

Позже российские СМИ сообщили, что кортеж диктатора спокойно покинул аэропорт Улан-Батора.

Визит Путина в Монголию - последние новости

Как писал УНИАН, неправительственная правозащитная организция Human Rights Watch (HRW) призвала власти Монголии задержать российского президента Владимира Путина во время его визита в страну. Там напомнили, что в июне Монголия заявляла о "непоколебимой поддержке" МУС. Также с этого года в суде заседает монгольский судья Эрденесбальсурен Дамдин.

В то же время представитель Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доктор Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия обязана арестовать Владимира Путина. По его словам, судьи МУС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны стран-подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

Однако по информации издания Bloomberg, Путин получил гарантии, что его не задержат во время визита в Монголию по ордеру Международного уголовного суда.

"Нет риска ареста Путина. Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны", - заверил Сергей Марков, близкий к Кремлю политический консультант.

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