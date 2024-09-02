Страна позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, заявили в МИД.

Украина будет добиваться, чтобы отказ Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда имел последствия.

С таким заявлением выступил спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий. По его словам, невыполнение обязательного ордера на арест кремлевского правителя Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - написал Тихий в микроблоге X. Видео дня

Путин прилетел в Монголию

Напомним, на прошлой неделе стало известно о приглашении Путина в страну. По данным СМИ, Москве пообещали, что кремлевскому правителю на грозит арест.

В Международном уголовном суде сказали, что отказ Монголии задержать Путина будет иметь последствия для этой страны. Власти обязаны выполнить ордер МУС, поскольку ратифицировали Римский статут.

Несмотря на это, сегодня днем главу Кремля торжественно встретили в аэропорту Улан-Батора. Российские пропагандисты распространили в сети видео его прибытия.

Вас также могут заинтересовать новости: