Нарушение обязательств перед МУС может повлечь за собой определенные меры в отношении Монголии, говорят в организации.

Если Путин посетит Монголию на следующей неделе, там его "обязаны" арестовать. Об этом в комментарии BBC заявил спикер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доктор Фади эль-Абдалла.

Поездка, запланированная на вторник, станет первым визитом российского диктатора в страну-члена МУС после того, как суд выдал ордер на его арест в марте 2023 года. Кремль уже заявил, что "не волнуется" по поводу визита.

"У нас прекрасные отношения с нашими партнерами из Монголии. Конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в Москве.

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Однако представитель МУС говорит, что Монголия, как и другие страны-члены суда, имеет "обязательства сотрудничать". Это включает выполнение ордеров на арест, таких как тот, который суд выдал на арест Путина в 2023 году.

Фади эль-Абдалла говорит, что судьи МУС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны стран-подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

Путин едет в Монголию: что известно

Как писал УНИАН, в марте прошлого года МУС признал президента России ответственным за военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине. В частности за массовые депортации детей с оккупированных территорий Украины. Суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, как двух основных ответственных за депортации.

На этой неделе стало известно, что Путин едет в Монголию, которая является участником МУС. После того, как появился ордер на его арест, российский диктатор избегал посещать такие страны. Однако Монголия, вероятно, предоставила ему гарантии, что не станет выполнять свои обязательства перед МУС.

Сегодня МИД Украины обратилось к Монголии с публичным призывом выполнить ордер МУС и арестовать диктатора.

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