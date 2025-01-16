Среди членов Европейского парламента на церемонии в Вашингтоне будут присутствовать французский депутат ЕКР Марион Марешаль и Сара Кнафо из группы "Европа суверенных наций".

Инаугурация Дональда Трампа 20 января может похвастаться небольшим списком европейских гостей, единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Как пишет Euractiv, избранный президент США нарушил негласное правило, согласно которому глав иностранных государств не приглашаются на инаугурацию, направив приглашения нескольким лидерам, включая президента Аргентины Хавьера Милеи и председателя Китая Си Цзиньпина.

Отмечается, что среди лидеров ЕС только Мелони, как подтверждено, получила личное приглашение на мероприятие, чему способствовали ее личные отношения с Трампом.

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Несмотря на сообщения о том, что был приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг эти заявления. Он заявил, что ни Орбан, ни какие-либо венгерские правительственные чиновники приглашения не получали.

Однако Мелони лично подтвердила свое приглашение ранее в этом месяце во время своей ежегодной пресс-конференции в Риме, отметив, что она "рассматривает его в соответствии со своим графиком". Она добавила:

"Если я смогу приехать, я буду рада присутствовать".

Euractiv пишет, что приглашение было направлено Мелони на личной основе, но "еще не решено", будет ли она присутствовать в Вашингтоне в понедельник.

Отмечается, что европейский контингент в списке гостей в основном состоит из идеологических соратников Трампа, а многочисленные деятели правых и крайне правых движений получили приглашения.

Эрик Земмур, лидер крайне правой французской партии Reconquête, подтвердил свое участие. Недавно избранный лидер партии Европейских консерваторов и реформистов (ECR) Матеуш Моравецкий будет присутствовать и объявил о планах организовать делегацию ECR на мероприятии. Лидер движения "Реформа Великобритании" Найджел Фарадж также должен присутствовать.

Среди членов Европейского парламента на церемонии в Вашингтоне будут присутствовать французский депутат ЕКР Марион Марешаль и Сара Кнафо из группы "Европа суверенных наций".

Инаугурация Трампа - последние новости

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, поедет ли на инаугурацию Трампа без приглашения.

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