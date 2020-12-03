Рождественскую традицию уже более четверти века поддерживает местное управление по борьбе с паводками.

Снеговик из перекати-поля. Такое смастерили в Мексике, где обычно нет снега.

Читайте такжеМоряки врятували лабрадора під час повені у Мексиці (відео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Рождественскую традицию уже более четверти века поддерживает местное управление по борьбе с паводками.

Они собирают сухие стебли самого распространенного в жарком регионе растения и составляют из них снеговиков.

Нос, глаза и руки делают из переработанных материалов. Ставят снеговиков недалеко от автострады, где их сможет увидеть как можно больше людей.

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Автор: УНИАН