Именно Уолтц случайно добавил журналиста в секретный чат, а потом утверждал, что в глаза того никогда не видел.

После скандала со сливом секретной переписки топ-чиновников США в мессенджере Signal среди чиновников Белого дома воцарилось убеждение, что ответственный за эту ошибку советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц является "идиотом". Об этом в интервью BBC заявил главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, который и был тем, кто случайно попал в секретный чат.

Именно Уолтц добавил Голдберга в чат, где руководители США обсуждали конкретные планы ударов по хуситам в Йемене. Когда Голберг обнародовал скриншоты из этого чата, Уолтц признал, что это он добавил журналиста в чат, но отрицал, что вообще знаком с этим человеком.

Однако Голдберг утверждает, что лично встречался с Уолтцом несколько раз. Поэтому это объясняет, откуда у советника президента США был номер телефона журналиста, без чего его бы не смогли добавить в чат в Signal.

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Сам же Уолтц даже попросил Илона Маска выяснить, как у него оказался контакт Голдберга. Журналист откровенно высмеял эту ситуацию, потому что, по его мнению, это работа для "восьмилетних детей", а не для технологического магната.

После того, как главный редактор The Atlantic обнародовал большую часть секретной переписки, и президент Трамп, и его советник Уолтц набросились на журналиста с личными оскорблениями. И хотя кажется, Трамп не планирует наказывать своего подчиненного за очевидный промах незаурядного масштаба, в Белом доме многие считают Уолтц виновным в недопустимой ошибке.

"В Белом доме царит распространенное ощущение, что Майк Уолтц - идиот. Именно так его называют, и многие люди в системе, в системе национальной безопасности, не могут поверить, что он, я не знаю, назовем это плохой телефонной гигиеной, сделал это", - говорит Голдберг.

Также журналист отметил, что его присутствие в секретном чате никто из 17 других участников так и не заметил. Голдберг сам покинул чат, когда осознал, что это не розыгрыш, а действительно переписка первых лиц государства, и ему не положено за ней наблюдать.

Скандал с секретным чатом руководителей США в Signal

Как писал УНИАН, недавно в США разгорелся скандал, связанный со случайным добавлением журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Среди участников чата были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие ключевые фигуры. Они обсуждали конкретные детали операции, включая типы вооружения, цели и время атак.

После того, как The Atlantic опубликовал выдержки из переговоров в чате, администрацию Трампа накрыло волной критики за использование несертифицированных мессенджеров для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности. Демократы и эксперты по безопасности выразили обеспокоенность относительно возможной утечки секретной информации и нарушения протоколов безопасности.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали, такие как имена и точные локации, были опущены. Президент Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

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