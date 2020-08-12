Bloomberg: Госсекретарь США пообещал Беларуси демократию, которую требуют демонстранты
США продолжат попытки донести свободу людям в Беларуси и других странах. Об этом сказал Госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Чехию.
"Нас глубоко волнует белорусский народ", - цитирует Bloomberg слова Помпео, которые он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
"Мы хотим, чтобы люди в Беларуси имели свободы, которых они требуют", - добавил глава американской дипломатии.
Читайте такжеВ МИД Беларуси готовы к диалогу с иностранными партнерами из-за протестов в стране
Отвечая на вопрос о свободе в Китае, России и Иране, Помпео сказал: "Мы хотим, чтобы каждая из этих стран имела такие свободы".
"Мы продолжим изо всех сил стараться донести их народу Беларуси тоже", - пообещал Госсекретарь США.
Он также призвал защитить участников мирных протестов в Беларуси, чтобы они оставались невредимыми. Помпео пообещал, что США продолжат поддерживать связь с людьми в стране.
Что происходит в Беларуси?
- Протесты против Лукашенко в Беларуси : что происходит со страной прямо сейчас?
- Парламент Беларуси не захотел поддерживать протесты против Лукашенко. Депутаты считают, что силовики адекватно отвечают на поведение демонстрантов.
- "Это концлагерь": в Беларуси рассказали об условиях содержания задержанных протестующих.
Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ