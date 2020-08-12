Bloomberg: Госсекретарь США пообещал Беларуси демократию, которую требуют демонстранты

По словам Помпео, белорусы должны получить свободы, которых они требуют на улицах.

США продолжат попытки донести свободу людям в Беларуси и других странах. Об этом сказал Госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Чехию.

"Нас глубоко волнует белорусский народ", - цитирует Bloomberg слова Помпео, которые он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Мы хотим, чтобы люди в Беларуси имели свободы, которых они требуют", - добавил глава американской дипломатии.

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Отвечая на вопрос о свободе в Китае, России и Иране, Помпео сказал: "Мы хотим, чтобы каждая из этих стран имела такие свободы".

"Мы продолжим изо всех сил стараться донести их народу Беларуси тоже", - пообещал Госсекретарь США.

Он также призвал защитить участников мирных протестов в Беларуси, чтобы они оставались невредимыми. Помпео пообещал, что США продолжат поддерживать связь с людьми в стране.

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