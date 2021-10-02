Мать политика заявила, что арест ее сына был для нее полной неожиданностью.

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси из Киева.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Мать политика заявила, что арест ее сына был для нее полной неожиданностью.

"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его арест стал для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала она.

Также она утверджает, что ничего не знала о планах Михеила Саакашвили вернуться в Грузию.

Задержание Саакашвили в Грузии

Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.

Читайте такжеВ прокуратуре Грузии исключили экстрадицию Саакашвили в УкраинуПо словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.

Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.

После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что ни при каких обстоятельствах не помилует своего предшественника.

Автор: Олег Давыгора