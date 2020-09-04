Трех девочек и двух мальчиков полиция обнаружила мертвыми в многоквартирном доме в городе Золинген, где проживает многодетная мать.

В немецком городе Золинген, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, в западной части Германии, многодетная мать убила большинство своих детей.

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Как сообщает Немецкая волна", в полицию о преступлении сообщила бабушка детей, проживающая в городе Менхенгладбах, в 60 км от Золигена. Она рассказала, что ее дочь убила пятерых детей, а сама с шестым ребенком отправилась в неизвестном направлении, чтобы покончить с собой.

Как выяснилось позже, женщина отправилась в Дюссельдорф, где бросилась под поезд. По данным полиции, она упала между рельсов и выжила, получив травмы различной степени тяжести.

Трех девочек в возрасте 18 месяцев, 2 и 3 лет, и двух мальчиков 6 и 8 лет полиция нашла мертвыми в многоквартирном доме в Золингене, где проживает 27-летняя многодетная мать. Полиция подозревает, что именно она убила своих детей.

Шестого ребенка - 11-летнего мальчика - женщина, перед тем, как броситься под поезд, отправила к бабушке, где его и нашла полиция.

Подозреваемая помещена в клинику и находится под охраной полиции. Причины трагедии выясняются.

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Автор: УНИАН