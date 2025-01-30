Он сделал это на Национальном саммите против абортов, который проходил в Вашингтоне.

Британский священник Келвин Робинсон публично повторил скандальный жест миллиардера Илона Маска, который вызвал множество обсуждений в сети.

Фрагмент своего выступления Робинсон опубликовал в микроблоге X. На видео он говорит, что Соединенные Штаты Америки остаются единственной страной, которая "борется за жизнь". В конце речи он бьет себя в грудь и выбрасывает правую руку к небу. "Мое сердце обращается к вам", - говорит он с улыбкой.

Священник написал, что получил сотни неприятных звонков и сообщений "от очень озлобленных, злых, мерзких левых":

"Они часто делают именно то, в чем вас обвиняют. Я не нацист. Но я прощаю вам ваше невежество. Мое сердце обращается к вам!".

В Англиканской католической церкви выпустили заявление, в котором сообщили, что "не могут сказать, что было в сердце Робинсона, когда он это сделал", однако этот поступок выглядит "как попытка выслужиться перед определенными элементами американских политических правых, спровоцировав их оппозицию".

"Господин Робинсон был предупрежден, что троллинг в интернете и другие подобные действия (то ли в пользу левых, то ли правых) несовместимы со священническим призванием, и ему было предложено прекратить это. Очевидно, что он этого не сделал, и поэтому его лицензия в этой Церкви была отозвана", - говорится на сайте церкви.

Скандал вокруг Маска

Напомним, что в день инаугурации нового американского президента Дональда Трампа миллиардер выступал в Вашингтоне с победной речью. В конце он приложил правую руку к груди, а затем резко бросил ее вверх.

Сам Илон Маск отверг все обвинения в нацизме, назвав их "грязными трюками".

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