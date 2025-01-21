'Нужны лучшие грязные трюки': Маск прокомментировал жест, похожий на нацистский салют

Миллиардер написал, что ему надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером".

Миллиардер Илон Маск отреагировал на обвинения в том, что якобы он сделал нацистское приветствие во время выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

Во время речи Маск, который присоединится к команде Трампа, благодарил избирателей, приложил руку к сердцу, а затем поднял ее вверх. В сети появилось огромное количество комментариев, якобы Маск выполнил нацистское приветствие.

Маск решил не стоять в стороне и прокомментировать ситуацию в своей соцсети Х. Миллиардер написал, что ему надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером".

Видео дня

"Откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки", - написал Маск, имея в виду критиков.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Илон Маск возглавит Департамент по вопросам эффективности правительства США. Во время инаугурационных мероприятий в Вашингтоне он выступил перед сторонниками Трампа и отличился странным жестом.

В сети сейчас активно обсуждают жест, который он сделал во время выступления - Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх. Его уже сравнили с нацистским приветствием. Сам миллиардер сказал, что "отдает людям свое сердце".

В открытых источниках также можно найти информацию о салюте Беллами, который выполняется похожим образом. С 1982 года американские скауты поднимали к груди руку, а затем резко сбрасывали вверх и направляли ее на флаг во время ритуала произнесения клятвы верности ему.

Вас также могут заинтересовать новости: