Ответ сенатора не заставил себя ждать.

Миллиардер Илон Маск набросился на американского сенатора, астронавта и ветерана Марка Келли и назвал его "предателем". Причиной стало то, что он поддерживает Украину.

"Только что уехал из Украины. То, что я увидел, доказало мне, что мы не можем отказаться от украинского народа. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину", – заявил Келли в соцсети Х, где рассказал о своей поездке.

В комментариях под сообщением он отметил, что война в Украине "началась с того, что Путин думал, что это будет трехдневная операция по захвату Киева и контроля над всей Украиной", но этого не произошло. И причиной этого стала, в частности, поддержка со стороны США и других стран. Келли подчеркнул, что прекращение этой поддержки сейчас "ставит под риск все, за что так много украинцев положили свои жизни".

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"Приостановление военной помощи только усложнило борьбу Украины с Россией. У них заканчивается определенное оружие, которое уже прошло большую часть пути в Украину. Прекращение передачи этого оружия только поможет россиянам. Россияне станут более уверенными в себе и будут пытаться выбить более жесткое соглашение на переговорах о прекращении огня. Это не сложно. Мы должны вести переговоры с позиции силы", – добавил сенатор.

Миллиардер Илон Маск, комментируя сообщение, назвал сенатора Келли "предателем". Однако чиновник не замедлил с ответом:

"Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, вам стоит оставить это тем, кто это понимает", – подчеркнул Марк Келли.

Другие громкие заявления Илона Маска

Американский миллиардер считает, что США должны выйти из НАТО. Комментируя сообщение, в котором содержался призыв "немедленно" выйти из Альянса, Маск заявил, что "Америке нет смысла платить за защиту Европы".

Ранее он говорил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.

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