В Минске задерживают протестующих / фото REUTERS
В Беларуси на воскресной акции протеста уже задержали 28 демонстрантов.
Читайте такжеВ Минске силовики задержали около 40 медиков, вышедших на демонстрацию (видео)Как сообщает правозащитный центр «Весна» сегодня в Минске и в региональных городах проходит Марш народовластия.
По данным правозащитников, уже известно о задержании 28 человек, большинство в столице.
По данным Радио свободы, в Минске на вход и выход закрыты все станции метро третьей линии.
В Минске задерживают протестующих / REUTERS
В Telegram-канале портала TUT.BY сообщается, что силовики перекрыли мост через реку Свислоч.
В центр Минска стянули силовиков / фото t.me/radiosvaboda
Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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