В Минске из-за протестов на вход и выход закрыты некоторые станции метро.

В Беларуси на воскресной акции протеста уже задержали 28 демонстрантов.

Читайте такжеВ Минске силовики задержали около 40 медиков, вышедших на демонстрацию (видео)Как сообщает правозащитный центр «Весна» сегодня в Минске и в региональных городах проходит Марш народовластия.

По данным правозащитников, уже известно о задержании 28 человек, большинство в столице.

По данным Радио свободы, в Минске на вход и выход закрыты все станции метро третьей линии.

В Telegram-канале портала TUT.BY сообщается, что силовики перекрыли мост через реку Свислоч.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Богдан Слуцкий