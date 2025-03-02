Также страны Европы увеличат расходы на собственную оборону.

На европейском саммите, который состоялся сегодня в Британии, страны Европы договорились как об увеличении помощи Украине, так и об увеличении расходов на собственную оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует The Guardian.

По его словам, это была "очень хорошая" встреча, и он имеет "все основания" ожидать новых объявлений об увеличении оборонных расходов европейскими странами.

"Сегодня за столом я услышал новые объявления, и я не собираюсь объявлять их вам, потому что они (страны Европы) должны сделать это [сами], но это была очень хорошая новость о том, что больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону", - заявил Рютте.

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По словам генсека НАТО, проекта мирного соглашения для Украины еще нет, но "мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности".

Как отметил Рютте, союзники хотят "убедиться, что Путин никогда снова не попытается напасть на Украину" - потому что будут "активные европейцы в Украине".

Срочный саммит по Украине в Британии

Как писал УНИАН, на фоне резкого ухудшения отношений Украины и США страны Европы собрались на срочный саммит, чтобы обсудить дальнейшую поддержку оборонных усилий Киева. После встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно превратить в "стального дикобраза", чтобы РФ не могла ее проглотить.

Между тем британский премьер Кир Стармер уже анонсировал пакет военной помощи на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. За эти деньги профинансируют производство британских ракет ПВО для нужд Украины.

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