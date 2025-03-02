Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит по Украине в Лондоне. Его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вновь крепко обняв его и слегка поговорив между собой перед камерами, пишет The Guardian.

Глава государства уже успел встретиться с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для "наработки совместного плана действий по окончанию войны устойчивым и справеливым миром".

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США", - заявил Зеленский в Telegram.

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Кроме того, среди участников на саммите в Лондоне значатся Дональд Туск, Ульф Кристерссон, Петр Фиала, Йонас Гар Стор, Метте Фредериксен, Джастин Трюдо, Дик Схуф, Александр Стубб и Педро Санчес (премьер-министры Польши, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании, Канады, Нидерландов, Финляндии и Испании); генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Совета ЕС Антонио Коста, временный президент Румынии Илие Болоян и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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