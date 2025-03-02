Европе необходимо превратить Украину в "стального дикобраза", непригодного для поглощения потенциальными захватчиками, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита по Украине в Лондоне. В частности, она сказала то же, что и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Мы должны срочно перевооружить Европу".

Она заявила, что лидеры провели "хорошее и откровенное обсуждение", в ходе которого обсудили, какие меры необходимо предпринять, чтобы поставить Украину в позицию силы, пишет The Guardian. Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Украине необходимы "всеобъемлющие гарантии безопасности", а Европе увеличить инвестиции в оборону на длительный срок, так как это непосредственно касается вопроса безопасности Европейского Союза.

"Мы живём в сложной геостратегической обстановке, и нам нужно быть готовыми к худшему, а значит, наращивать оборону", — отметила она.

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