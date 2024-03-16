Францусзкий лидер рассказал, арестует ли он Путина, если тот приедет в гости, и о том, почему Европа считает "украинский вопрос" экзистенциальным.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину дал интервью украинским журналистам - ведущей телеканала "1+1 Марафон" Наталье Мосийчук и ее коллеге с телеканала "Мы - Украина" Юлии Галушко.

Интервью состаялось на фоне заявлений французского лидера о возможности отправки французских войск в Украину.

Премьера состоится уже сегодня в 21.00 в эфире Национального телемарафона "Єдині новини, а в 21:30 расширенная версия разговора появится на Youtube-канале Натальи Мосейчук.

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"У нас было всего 20 минут строго лимитированных пресс-службой президента Франции. Поэтому - самое актуальное. О заявлении "ничего не исключаю", о перспективах "ядерного зонтика" для Украины, о звонке от Путина и аресте, о сложностях с канцлером Шольцем, о "суперзадаче" - объединить партнеров и максимально усилить поддержку. А еще о тени Трампа и визите в Киев. И о самом главном - успеют ли партнеры нарастить военную помощь для Украины", - рассказала Мосейчук.

Интервью стало возможным благодаря договоренности между самим Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским о зеркальных встречах с французскими и украинскими журналистами.

"Загляните за кулисы фрагмента настоящего, который имеет большую перспективу стать ключевым пазлом в переломе российско-украинской войны", - обратилась Наталья Мосейчук к зрителям.

Ранее Эммануэль Макрон дал получасовое интервью французскому телевидению, в котором рассказал о готовности Франции к войне и отношении к кремлевскому режиму.

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