Французский лидер отметил, что оружейные компании имеют хорошие предложения для стран, которые покупают вооружение у американцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французских производителей оружия "найти подход" к странам Европы, которые привыкли покупать американскую продукцию. Об этом пишет Le Parisien. .

Отмечается, что в почти часовом интервью французским СМИ Макрон рассказал, что производители оружия из Франции могут предложить другим странами франко-итальянский SAM-T нового поколения, вместо ракет к Patriot, а тем, кто покупает F-35, следует предложить Rafale.

Французский президент также заявил о намерении "производить больше" истребителей Rafale от группы Dassault Aviation, вместо того, чтобы ускорять закупку самолетов у других стран.

Видео дня

Франция на международной арене - главные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Британия и Франция готовят план гарантий для Украины, который устроит Трампа. В рамках "коалиции желающих" страны выделят финансирование, войска, самолеты или военные корабли, чтобы помочь защитить Украину от дальнейшей российской агрессии.

Кроме того, Макрон заявил об опасности для Молдовы. "Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество с целью повышения устойчивости Молдовы к иностранному вмешательству", - отметил он.

Также Макрон заявил, что Украина - суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: