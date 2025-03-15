Президент Франции рассказал, какую миссию могут выполнить миротворческие силы.

Украина - суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью газете Le Parisien он отметил, что это решение остается неизменным — европейцы не будут спрашивать разрешения у кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом называются такие города, где могут разместиться войска других стран, как Одесса, Львов и Киев.

Что касается франко-британского плана, который находится в стадии завершения и уже привлекает "несколько стран" (как из Европы, так и за ее пределами), Макрон объяснил, что цель не в том, чтобы создать массовые военные силы, ведь самая крупная армия в Европе — это украинская армия.

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Речь идет о том, чтобы "разместить несколько тысяч военных от каждой страны в ключевых точках, чтобы проводить программы обучения" и "демонстрировать поддержку стран-союзников на долгосрочной основе".

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Ранее УНИАН сообщал, что Британия и Франция готовят план гарантий для Украины, который устроит Трампа. В рамках "коалиции желающих" страны выделят финансирование, войска, самолеты или военные корабли, чтобы помочь защитить Украину от дальнейшей российской агрессии.

Кроме того, Макрон заявил об опасности для Молдовы. "Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество с целью повышения устойчивости Молдовы к иностранному вмешательству", - отметил он.

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