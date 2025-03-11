По его словам, мир становится более жестоким и неопределенным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о все более откровенных попытках России дестабилизировать Молдову и ее демократические институты.

Как передает Le Monde, 10 марта он подписал с президентом Молдовы Майей Санду двустороннее соглашение, которое обязывает страны объединить усилия в борьбе с дезинформацией и защите избирательных процессов. Макрон отметил, что Молдова находится на передовой российской угрозы:

"Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество с целью повышения устойчивости Молдовы к иностранному вмешательству".

Как подчеркнула Санду, ее стране хорошо известно, что Российская Федерация не выполняет никаких обещаний, а также проводит политику современного империализма.

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Угрозы Молдове

Напомним, президент Санду неоднократно выражала обеспокоенность относительно действий России, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране. В частности, она заявляла, что Москва хочет добиться смены власти.

В этом году Санду сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Москва создает энергетический кризис в Молдове с целью привести к власти пророссийское правительство.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Захарова обвиняла Санду в проведении политики, которую она сравнила с "геноцидом".

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