Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований".

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал поддержку возможной международной миротворческой миссии в Украине. Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall готов предложить свою продукцию для вооружения миротворцев, пишет DW.

В то же время, по его словам, пока речь идет о теоретических возможностях и конкретные разговоры пока не ведутся.

По его словам, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований", но конкретные цифры возможных поставок не указываются.

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В качестве примера Паппергер назвал поставки немецкой танковой бригады в Литве, развертывание которой должно завершиться к 2027 году. По его словам, речь может идти "прежде всего о танках и бронированных автомобилях". Он отметил, что Rheinmetall - "крупнейший производитель армейских грузовиков". Он также упомянул производимые компанией средства РЭБ и разведывательные дроны, которые могут понадобиться для контроля, "когда будет проведена линия разграничения", а также напомнил о разведывательных спутниках, в которые Rheinmetall "сейчас инвестирует".

В то же время, отвечая на вопрос DW о возможном заводе по производству компонентов для артиллерийских ракет в Украине, Паппаргер сказал, что разговоры об этом ведутся, но решение Киевом еще не принято. По словам Паппергера, на такое высокотехнологичное производство нужно время и деньги: "Если бы мы начали три года назад, сейчас бы закончили".

Также "есть разговоры, но нет решения" о возможном участии Rheinmetall в производстве украинских беспилотников. "Сегодня многие украинские производители БПЛА приходят к нам и предлагают совместное производство, - сказал Паппергер. - Мы еще не приняли решение в этой сфере".

Миротворцы в Украине - что известно

11 марта в Париже состоялся оборонный форум. в котором принимали участие начальники штабов и военные из более чем 30 стран мира. На форуме обсуждали создание международных сил безопасности для Украины.

В субботу, 15 марта, Кир Стармер планирует вторую встречу союзников. Она соберет лидеров стран НАТО и ЕС, которые готовы предоставить военные силы для так называемой "коалиции желающих".

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