Мадуро заявил, что двое из задержанных прибыли из США, двое из Колумбии и трое из Украины.

Во вторник власти Венесуэлы заявили о задержании семерых иностранных "наемников", которые якобы намеревались совершить "террористические" акции перед инаугурацией президента Николаса Мадуро.

Как пишет EFE, Мадуро заявил, что двое из задержанных прибыли из США, двое из Колумбии и трое из Украины.

"Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов", - заявил Мадуро.

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Мадуро также заявил, что в стране в ноябре и декабре задержаны уже 125 наемников из 25 стран, которые планировали "террористические акции" В частности, готовились атаки на самого Мадуро, а также вице-президента и министра Делси Родригеса, а также нападения на инфраструктуру страны, государственные учреждения и лидеров боливарианской революции.

Скандальные выборы президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов в стране 28 июля подконтрольным правительству избирательным органом, который дал ему около 51 процента голосов против 44 процентов за его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

Впоследствии США признали победителем на выборах в Венесуэле кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию вопреки заявлениям Мадуро о своей победе.

Он также "наезжал" на западные государства за предоставление Украине разрешенения бить по России западным дальнобойным вооружением.

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