Пока не получено подтверждений о якобы задержании в Венесуэле трех человек из Украины.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины сразу начали проверять достоверность утверждений Николаса Мадуро о якобы задержании в Венесуэле лиц из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге. Он отметил, что в МИД видели заявление Николаса Мадуро о якобы задержании семерых иностранных наемников в Венесуэле, и что среди них "захватили трех наемников, прибывших с войны в Украине".

"Важно зафиксировать, что он, в принципе, не говорил граждан Украины, а сказал, что они пришли из Украины", - отметил Тихий.

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Как добавил спикер, эту информацию сразу начали проверять и выяснять ее правдивость, потому что "мы понимаем, что источник Мадуро как бы не является достоверным".

"Надо проверять, что он говорит. И проверять наличие у лиц, о которых он говорил, украинского гражданства, и возможного участия кого-то из них в боевых действиях в Украине на украинской стороне", - подчеркнул Тихий.

Как сообщил спикер, украинское зарубежное дипломатическое учреждение "связалось с министром иностранных дел Венесуэлы еще 8 января в связи с этими событиями, который сообщил, что он не владеет информацией о принадлежности задержанных к гражданству Украины".

Также глава МИД Венесуэлы добавил, что будут выяснять ситуацию и дополнительно сообщат.

"Мы также обратились непосредственно к послам стран-партнеров, которые аккредитованы в Венесуэле, и для того, чтобы на месте выяснить детали, но, по состоянию на сейчас, венесуэльская сторона не предоставила фактических подтверждений своего заявления. Мы не получили пока тоже информации, которая бы подтверждала эти слова", - подчеркнул Тихий.

Он предположил, что "возможно, это вообще часть информационной операции по нагнетанию со стороны Мадуро". "Мы же понимаем, что это за человек", - сказал спикер.

Он напомнил, что Украина в 2018 году не признавала Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и сейчас не признает.

Задержание в Венесуэле

7 января власти Венесуэлы заявили о задержании семерых иностранных "наемников", которые якобы намеревались осуществить "террористические" акции перед инаугурацией президента Николаса Мадуро. Мадуро заявил, что двое из задержанных прибыли из США, двое из Колумбии и трое из Украины.

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