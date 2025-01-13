'Трамп умеет это лучше всех': Вэнс ответил, применят ли США военную силу в отношении Гренландии

Сейчас США имеют "хорошую возможность взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов", уверен политик.

Будущий вице-президент США в администрации Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что у он не планирует применять военную силу в Гренландии. Впрочем, Вэнс не исключил заключения соглашения о присоединении острова к США, пишет Fox News.

"Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска (военный контингент на острове - УНИАН) в Гренландии", - сказал Вэнс.

Будущий вице-президент также убеждает, что местные жители во время визита сына Трампа в Гренландию выразили желание "иметь право развивать собственные ресурсы".

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"Откровенно говоря, нынешнее руководство, датское правительство, не очень хорошо поработало над тем, чтобы обезопасить Гренландию", - сказал он.

Вэнс считает, что сейчас США имеют "хорошую возможность взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов":

"И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать сделки, и я думаю, что по Гренландии можно заключить сделку".

Трамп и Гренландия: последние новости

Как писал УНИАН, одержимость Дональда Трампа Гренландией активизировала местное движение за независимость от Дании, а предстоящие местные выборы станут важным этапом в решении судьбы острова.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений о возможном установлении контроля над Гренландией.

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