Документ должен утвердить мэр города Эрик Адамом.

Перекресток Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Нью-Йорке планируют в Украинский путь. Этот микрорайон Бруклина называют "Маленькая Одесса" из-за большого числа выходцев из СССР.

Об этом рассказал представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

"14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь", - говорится в сообщении.

Позже дипломат опубликовал документ, из которого следует, что речь идет о перекрестке Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню.

По данным местного издания Рix11, законопроект, который принял городской совет Нью-Йорка, предусматривает переименование перекрестка двух авеню МакДональд и Черч в Бруклине в Маленький Бангладеш и Вудсайд-Авеню между 76 и 79 улицами в Квинсе - в Маленький Таиланд.

Всего изменения могут коснуться 78 улиц и общественных мест по всему Нью-Йорку Документ должен утвердить мэр города Эрик Адамом.

Справка УНИАН. Район Бруклина Брайтон-Бич известен тем, что его облюбовали граждане Российской Федерации и выходцев из бывшего СССР. Его даже называют "Маленькая Одесса".

Как ранее сообщал УНИАН, департаментом по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка обнародовал видеоинструкцию для жителей города на случай возможного ядерного удара.

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