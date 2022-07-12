Жителей Нью-Йорка готовят к возможному ядерному удару.
Это следует из видеоинструкции, обнародованной департаментом по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.
В ролике горожанам рассказывают, что им следует делать в случае ядерного удара.
Перечисляются важнейшие для выживания пункты: спрятаться в помещении, желательно в подвале, держаться подальше от окон и попытаться найти источник информации о том, что происходит.
Всем, кто оказался во время взрыва на улице, необходимо срочно смыть радиоактивную пыль.
Оказавшимся в такой ситуации рекомендуют не выходить из домов до разрешения властей.
Война в Украине и риск ядерного удара:
12 июля 2022 года советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил о том, что в Кремле обсуждается возможность ядерного удара по Украине.