В ролике рассказывают, что следует делать в случае ядерного удара.

Жителей Нью-Йорка готовят к возможному ядерному удару.

Это следует из видеоинструкции, обнародованной департаментом по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.

В ролике горожанам рассказывают, что им следует делать в случае ядерного удара.

Перечисляются важнейшие для выживания пункты: спрятаться в помещении, желательно в подвале, держаться подальше от окон и попытаться найти источник информации о том, что происходит.

Всем, кто оказался во время взрыва на улице, необходимо срочно смыть радиоактивную пыль.

Оказавшимся в такой ситуации рекомендуют не выходить из домов до разрешения властей.

Война в Украине и риск ядерного удара:

12 июля 2022 года советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил о том, что в Кремле обсуждается возможность ядерного удара по Украине.

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