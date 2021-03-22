Сын Александра Лукашенко Николай живет в хоромах во Дворце Независимости в Минске.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
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Как сообщается, там есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников. Там и располагаются хоромы Коли Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.
"Под нужды августейшего принца отведён настоящий президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку"", - сказано в сообщении.
Для учёбы есть iMac за несколько тысяч долларов, книги, модели кораблей и даже набор солдатиков. Однако, по данным журналистов, в последние годы Коля большую часть времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке.
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