Коля Лукашенко - третий сын Александра Лукашенко. По данным журналистов, в его распоряжении находится целое крыло во Дворце Независимости в Минске с купальнями, сауной, дегустационном залом и личным кинотеатром.

Сын Александра Лукашенко Николай живет в хоромах во Дворце Независимости в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

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Как сообщается, там есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников. Там и располагаются хоромы Коли Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.

"Под нужды августейшего принца отведён настоящий президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку"", - сказано в сообщении.

Для учёбы есть iMac за несколько тысяч долларов, книги, модели кораблей и даже набор солдатиков. Однако, по данным журналистов, в последние годы Коля большую часть времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке.

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Автор: Екатерина Лиманская