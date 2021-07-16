В Беларуси можно теперь вводить чрезвычайное положение при массовых беспорядках.

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя". Теперь в стране можно применять военных против митингующих

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси

Согласно закону, ввести чрезвычайное положение в стране можно при наличии массовых беспорядков.

При этом указано, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насилием и угрожающие жизни граждан.

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В случае беспорядков в Беларуси могут приостановить выпуск и продажу продукции СМИ, установить особый порядок аккредитации журналистов, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевых изданий.

Кроме того, при режиме чрезвычайного положения могут привлекаться военизированные организации МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

В то же время Вооруженные Силы могут применяться для борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Протесты в Беларуси

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.

Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.

Ряд стран мира не признают Лукашенко президентом, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.

В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что в Беларуси с начала протестов против режима Александра Лукашенко были задержаны 35 тысяч человек.

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Автор: Анастасия Горбачева