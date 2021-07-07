Латушко озвучил цифру в 35 тысяч человек.

В Беларуси с начала протестов против режима Александра Лукашенко были задержаны 35 тысяч человек.

Об этом заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, с оппозицией и всеми несогласными в Беларуси ведут борьбу путем репрессий и уголовных дел. Белорусы, говорит он, не сдаются - внутренний протест существует.

"Режим сделал все для того, чтобы остановить протест, чтобы создать систему наказания за каждый выход на улицу, за каждый протест. То, что, например, вчера было вынесено около 10 уголовных приговоров в отношении белорусов, направлено, чтобы запугать людей. Но люди понимают, что менять режим нужно, перспектив в будущем у Беларуси нет. Тысячи граждан находятся в тюрьмах по политическим приговорам, за границу выехали десятки тысяч белорусов, они бегут по политическим причинам", - заявил он.

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По словам оппозиционера, "репрессии не прекращаются, идут каждый день".

"У нас нет независимой прессы, высказать мнение против власти – это сразу уголовное дело, экстремизм. Вопрос, готовы ли мы пойти на некоторые минусы? Ясно, что санкции могут принести эти минусы для конкретного белоруса, но все-таки это инструмент, чтобы менять ситуацию. И тут для нас важна общая позиция всех соседей, мы ждем конкретных шагов", - сказал Латушко.

Политические репрессии в Беларуси продолжаются с лета 2020 года, когда миллионы граждан вышли на демонстрации с требованием пересчитать голоса за кандидатов на президентских выборах. Однако Лукашенко прибег к силовому разгону протестов – с жесткими задержаниями и убийствами участников акций.

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Автор: Юрий Годован