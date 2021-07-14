Всех их вычислят, сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору.

Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

По его словам, индивидуальный террор стал "следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси".

"Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЕСПЧ обязал Россию узаконить однополые союзыОн отметил, что все они будут привлечены к ответственности.

"Думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - заявил он.

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Автор: Людмила Жерновская