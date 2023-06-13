Лукашенко отметил, что ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "никакого колебания не будет, если только против Беларуси будет агрессия".

Также Лукашенко подчеркнул значительную мощность ядерного оружия, которое будет размещено на территории Беларуси, сообщает издание Белта.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать", - сказал он.

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"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на беларускую землю", - добавил диктатор.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси - детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин отчитался перед Александром Лукашенко, когда на территории Беларуси начнут размещать ядерное оружие.

"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", - заявил Путин на встрече с Лукашенко 9 июня.

Как утверждают налетики американского Института изучения войны (ISW), это не является эскалацией, не изменит ядерную позицию НАТО и не свидетельствует о намерении государства-террориста применить такое оружие против Украины.

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