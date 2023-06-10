Глобальных изменений относительно этого не ожидается.

9 июня российский диктатор Владимир Путин объявил, что в июле его страна будет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как утверждают налетики американского Института изучения войны (ISW), это не является эскалацией, не изменит ядерную позицию НАТО и не свидетельствует о намерении государства-террориста применить такое оружие против Украины.

Эксперты напомнили, что на днях Путин встретился с Лукашенко в российском Сочи. Он заявил, что необходимые белорусские хранилища для ядерки завершат строительство уже 7 и 8 июля. Затем Россия начнет передачу тактического ядерного оружия. По словам диктатора, это "запланированные действия".

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В то же время в ISW утверждают, что заявление главы страны-агрессора не является эскалацией предыдущей его риторики относительно ядерного оружия. Там считают, что Россия вряд ли применит его в Украине.

"Объявление Путина также вряд ли потребует изменения ядерной позиции НАТО", – подчеркнули эксперты.

Ядерное оружие в Беларуси

25 марта Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом его якобы Лукашенко попросил. По словам Путина, Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

После этого на мероприятии заявили, что таким образом РФ пытается повлиять на них, используя ядерные угрозы. В Кремле считают, что это единственный рычаг влияния на западные правительства.

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