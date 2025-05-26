Люди праздновали победу клуба в Премьер-лиге.

В Великобритании автомобиль протаранил толпу фанатов футбольного клуба "Ливерпуль". Тысячи болельщиков вышли на улицы Ливерпуля, чтобы отпраздновать победу команды в Премьер-лиге.

На месте работают медики и правоохранители. Sky News сообщает, что водителя автомобиля уже задержали. Речь идет о 53-летнем британце. Полиция выясняет все обстоятельства.

Корреспондент BBC с места инцидента сообщает, что видел, как оттуда забрали по меньшей мере трех пострадавших.

При этом Мо Адасс, владелец портняжной мастерской Bespoke Signature на Уотер-стрит, где произошел инцидент, рассказал The Telegraph о другом количестве пострадавших.

"Я надеюсь, что все в безопасности. Машину остановили. 17 человек, насколько мне известно, получили ранения, и за ними присматривают", – сказал он.

На инцидент уже отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

"События в Ливерпуле ужасны – мои мысли со всеми ранеными и пострадавшими. Я хочу поблагодарить полицию и службы экстренной помощи за их быструю реакцию на этот шокирующий инцидент".

Другие инциденты с наездами на людей

В начале марта в Германии автомобиль протаранил участников парада. Инцидент в городе Мангейм был уже третьим крупным наездом на пешеходов в стране за последние три месяца. Тогда погибли два человека, еще 25 пострадали.

В феврале же в Мюнхене беженец-афганец на авто врезался в толпу людей. Произошло это за день до открытия Мюнхенской конференции по безопасности, куда съезжаются политики со всего мира. Пострадали 27 человек, в том числе дети. Водителя уже привлекали к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками.

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