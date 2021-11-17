На следующей неделе еще около 80 находящихся в Литве мигрантов намерены добровольно вернуться в страны происхождения.

Власти Литвы добились возвращения домой более 200 иракцев, нелегально попавших в страну с территории Беларуси.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

По данным МВД, из Литвы уже выехали более 200 человек, которые нелегально пересекли литовско-белорусскую границу.

В течение следующей недели еще около 80 находящихся в Литве мигрантов намерены добровольно вернуться в страны происхождения. В Литве находятся консулы Ирака, которые готовят документы на возвращение своих земляков.

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Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что против режима Александра Лукашенко необходимо ввести дополнительные санкции, если он будет препятствовать возвращению находящихся на границе мигрантов.

"Я бы предложил рассмотреть дополнительные санкции, если люди не смогут уехать", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что "Европейский Союз имеет и такие инструменты, язык которых понимает режим в Минске".

По словам главы литовской дипломатии, в настоящее время власти Ирака организуют перелет 200 граждан этой страны, оказавшихся на границе с Польшей.

Миграционный кризис на границах ЕС

С конца мая власти Беларуси в ответ на санкции западных государств способствуют нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Таким образом Минск отреагировал на усиление западных санкций против Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В последние дни особенно напряженная ситуация сложилась на белорусско-польской границе. Летом обострение ситуации происходило на белорусско-литовской границе. После этого в Литве началось строительство 508-километровой стены на границе с Беларусью.

Украина также усилила охрану границы с Беларусью.

Автор: Виктория Токарева