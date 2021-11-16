С начала гибридной атаки Лукашенко Эстония помогает своим партнерам разрешать кризис с беженцами.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет поручил проложить 130 км колючей проволоки вдоль границы с Россией на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

"Беларусь продолжает сознательно обострять гибридную атаку на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем меры для защиты государственной границы Эстонии", - пояснил министр.

В эстонском МО подчеркнули, что готовы направить к границе дополнительные силы полиции и пограничников, включая членов Лиги защиты. Сейчас по этому поводу продолжаются переговоры.

Читайте такжеМигранты штурмовали белорусско-польскую границу: Польша применила водометы (видео)"Мы также на ежедневной основе контактируем с нашими союзниками, чтобы скоординировать действия в случае эскалации ситуации", - сказал Лаанет.

С начала гибридной атаки Лукашенко Эстония помогает своим партнерам разрешать кризис с беженцами. Так, отметил Лаанет, государство направило в Литву заградительную проволоку, беспилотники и подразделение военной полиции.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовку к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью дополнительно охранять 8,5 тысячи военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Яна Ставская